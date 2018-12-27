Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Ozan Kabak'ın kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır." denildi.

İSTANBUL

Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Ozan Kabak'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın kısa ve uzun vadeli kadro planlaması için teknik heyetin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Bu bağlamda hangi oyuncuların kalıp hangi oyuncuların gideceği, gelişmelere bağlıdır. Teknik kadronun planlaması uyarınca somut gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Açıklamada, bu sezon A takımda forma giymeye başlayan ve başarılı performansıyla dikkati çeken 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın durumuyla ilgili "Genç oyuncumuz Ozan Kabak'ın ise sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Ercan Çakar