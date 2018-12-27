Robinho Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Robinho'nun transferi konusunda Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Gümüşdağ, "Kulübümüz, Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Orta sahada görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

Muhabir: Ercan Çakar