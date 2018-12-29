Fenerbahçe'de Chahechouhe ve Dirar affedildi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir süredir kadro dışı olan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.

İSTANBUL

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir süredir kadro dışı olan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadro dışı bırakılan isimlerden Chahechouhe ve Dirar'ın durumunun teknik ekipten gelen talep üzerine yönetim kurulu tarafından tekrar değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında, futbol A takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir."

Muhabir: Emre Doğan



