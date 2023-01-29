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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Oosterwolde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin, transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Jayden Quinn Oosterwolde, İstanbul'a geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 29.01.2023
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Oosterwolde İstanbul'a geldi Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Amsterdam'dan İstanbul'a gelen Oosterwolde'yi havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.

İtalyan ekibi Parma'da oynayan Hollandalı oyuncu, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

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