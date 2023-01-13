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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı

Fenerbahçe Kulübü, "Ordinaryüs" lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 11. yıl dönümünde kabri başında andı.

Bozhan Memiş   | 13.01.2023
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı

İstanbul

Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Lefter'in ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Başantrenörü Ateş Çınar, teknik ekip ve taraftarlar katıldı.

Anma töreninde Lefter Küçükandonyadis'in kabrine çelenk bırakılırken ardından dualar okundu.

Törende Fenerbahçe Televizyonu’na kısa bir açıklama yapan Burak Çağlan Kızılhan, "Dedelerimizin, babalarımızın anlattığı efsanemiz Lefter hikayeleri ile büyüdük. Bugün de ailesi, sevenleri ve taraftarlarımızla kabri başında kendisini anmış olduk. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

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