ING Türkiye, basketbola desteğini sürdürecek

İstanbul
Yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile imzalanan anlaşmanın 3 yıllık süreci kapsayacağı açıklandı. 2014 yılından bu yana "Basketbolun değişmeyen rengiyiz" sloganıyla basketbola destek veren ING Türkiye, basketbola verdiği desteği sürdüreceğini bildirdi.
Açıklamada görüşlerine yar verilen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun birleştirici gücü, azmi ve dinamik yapısının ülkenin önemli kuruluşları tarafından kabul gördüğünü ifade ederek, bu durumun kendilerini memnun ettiğini belirterek. şunları ifade etti: "Türk basketbolunu bütün kategorilerde geleceğe taşımak adına çıktığımız bu yolda ailemize yeni katılan markalarla mutlu olurken, büyük bir istikrar ve güvenle basketbolumuza desteğini sürdüren kurumların varlığıyla da gurur duyuyoruz. Bu anlamda, 2014 yılından beri iş ortaklarımız arasında olan ING’nin önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğunu ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğunu üstlenmiş olması hepimizi heyecanlandırıyor. ING, basketbolun değişmeyen rengi olarak hem kadın hem de erkek basketbolunda gücümüze güç katmaya devam edecek."
ING Türkiye'nin kadınların spordaki yerini önceliklendiren misyonunun önemine de vurgu yapan Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:
"ING Türkiye'nin Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsoru olmasından ayrıca heyecan duyuyoruz. Kıtanın en güçlü takımlarının ve sporcularının mücadele ettiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki 3 takımımızın geçen sezon Avrupa’nın en önemli turnuvalarında zirve mücadelesi verip final ve dörtlü final müsabakaları oynaması ligimizin kalitesini ortaya koyuyor. Felsefesi oturmuş ve hedefleri belli bu iş birliğiyle ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin de isim sponsoru olan ING Türkiye ailesine Türk basketboluna destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”
"Türk basketbolunun gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz"
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz de basketbolun kalıpların dışına çıkan, risk alan, cesaretini ve azmini ortaya koyanların fark oluşturduğu ve yeniliklere açık, teknolojiyi yakından takip eden ve dijital odağı yüksek seyirci kitlesine sahip bir oyun olduğunu vurguladı.
ING olarak meydan okuyan ve oyunun kurallarını yeniden yazan bir marka olduklarını anlatan Gökgöz, "Bu doğrultuda basketbolu ve basketbol seyircisini tanımlayan özelliklerin marka karakterimizle oldukça örtüştüğünü düşünüyoruz ve Türkiye basketboluna 2014 yılından beri destek vermekten gurur duyuyoruz. ING olarak, üç sezon boyunca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğunu ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğunu üstlenmekten dolayı ayrıca mutluyuz. Basketbolun değişmeyen rengi ING, turuncu rengi ile basketbolda umudun ve ışığın rengi olmaya, cesaretiyle ve azmiyle kalıpların dışına çıkan kadın ve erkek tüm sporcularımızın, tüm renkleriyle basketbolun yanında olmaya devam edecek. ING olarak uluslararası başarılara imza atan, güçlü bir potansiyele sahip Türk basketbolunun gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Alper Gökgöz, kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını da sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:
"Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin merkezine alan bir kurum olarak, daha iyi ve eşit bir gelecek için kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. "Kalıpların dışında hayatın içinde" yaklaşımımızı toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik duruşumuza da yansıtıyor ve kadınlara karşı ön yargıların ve engellerin karşısında duruyoruz. Bu kapsamda, basketbola verdiğimiz desteği bu sezondan itibaren kadını güçlendirme misyonumuz ile birleştirerek genişletmekten ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsoru olmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. Kalıpların dışında başarılarıyla herkese örnek olan Türk kadın basketbolunun, verdiğimiz destekle birlikte daha da büyük başarılara imza atacağına gönülden inanıyorum”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.