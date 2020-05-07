Fenerbahçe'den Sayyadmanesh açıklaması

İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in takımdan ayrılacağına yönelik kamuoyunda yer alan haberleri yalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur." ifadelerine yer verildi.
2019-2020 sezonunun başında Fenerbahçe kadrosuna katılan 18 yaşındaki forvet oyuncusu, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralandıktan sonra sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü.
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Futbol Takımı, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 4'er gruplar halinde çalıştığı belirtildi.
Isınma ve dayanıklılık testine giren futbolcuların antrenmanı aerobik koşuyla tamamladığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.