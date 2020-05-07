Almanya’da Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 16 Mayıs’ta yeniden başlayacağı bildirildi.
Berlin
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 16 Mayıs’ta yeniden başlayacağı bildirildi.
Almanya Kulüpler Birliği (DFL) bugün Frankfurt'ta düzenlediği üyeler toplantısında, 1. ve 2. futbol liglerinin ne zaman başlatılacağına ilişkin karar verdi.
DFL Başkanı Christian Seifert, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, ligler başladığında sıkı bir şekilde DFL’in hazırladığı "hijyen ve test" tasarısına uyulacağını belirterek, "Bundesliga’yı ve İkinci Futbol Ligi’ni (Bundesliga 2) 16 Mayıs’ta sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.
Karşılaşmaların normal bir dönemde yapılmayacağına işaret eden Seifert, "Her maç gözetim altında olacak. Her maç günü bir sonraki maç gününü hak ettiğimizi ispatlamamız için bir fırsattır. '' dedi.
Seifert, her aktörün kendisine Kovid-19 virüsünün bulaşmaması konusunda sorumlu olduğunu, herkesten de bu sorumluluğun yerine getirmesini beklediğini kaydetti.
Mart ayı ortasında askıya alınan Bundesliga'nın 26. haftası 16,17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Maç programı şöyle:
16 Mayıs Cumartesi
Borussia Dortmund-Schalke 04
RB-Leipzig-Freiburg
Hoffenheim-Hertha Berlin
Fortuna Düsseldorf-Paderborn
Augsburg-Wolfsburg
Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach
17 Mayıs Pazar
Köln-Mainz 05
Union Berlin-Bayern Münih
18 Mayıs Pazartesi
Werder Bremen –Bayer Leverkusen
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