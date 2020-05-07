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Spor, Futbol

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, liglerin başlangıç tarihini değerlendirdi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını ekonomik boyutu da düşünerek aldığını belirtti.

Erkan Tiryaki   | 07.05.2020
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, liglerin başlangıç tarihini değerlendirdi

Ankara

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, federasyonun bir plan ve program ortaya koyduğunu, maçların oynanma kararını da "şimdilik" olarak duyurduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Süreç devam ediyor ve süreci, bakanlığımız, TFF, bilim kurulu, Sağlık Bakanlığı birlikte yönetiyor. Bizim bu kararın açıklanmasından sonra başka ihtimal düşünmemiz doğru olmayacaktır. Ligler haziranda başlayacak. Takımların da haziran ayına hazır olmak için bugünlerde antrenmanlara başlaması gerekiyor. TFF’nin öngörüleri muhakkak Sağlık Kurulu, Bilim Kurulu ya da devletin ilgili birimleriyle görüşülerek ortaya konmuştur. Bu nedenle onlara güvenmekten başka çaremiz yok. Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz."

Maçların nasıl oynanacağıyla ilgili yeni bir protokol yayımlanmasını beklediklerini aktaran Murat Cavcav, "Gönül ister ki sıfır vaka ile ligi başlatalım ama TFF ekonomik boyutu da belirlenen yeni süreci de göz önünde bulundurarak bu kararı aldı diye düşünüyorum. Maçlar nasıl oynanacak, seyahat planlaması nasıl olacak gibi konular var önümüzde. Süreçte nelerle karşılaşacağız, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye'de değil diğer Avrupa liglerinde de durumla ilgili tartışmaların olduğunu belirten Cavcav, "Dünyanın konuştuğu, çözüm aradığı bu konularda yine kurul ve kurumlarımızın yönlendirmelerine göre hareket etmeliyiz. Tedbirleri gevşeme göstermeden, önce tesislerimizde sonra tüm çevremizde sıkı sıkıya uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


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