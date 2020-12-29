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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcuları Max Kruse ile yaşanan hukuki sürecin anlaşma yoluyla sonuçlandırıldığını açıkladı.

Süha Gür   | 29.12.2020
Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibarıyla sulhen sonuçlandırılmıştır." denildi.

Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasının temenni edildiği açıklamada, "Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz." ifadesine yer verildi.

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