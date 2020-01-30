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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den ara transfer döneminin bitiş saatine tepki

Fenerbahçe, "Talimat değişikliği, bizlere bir kez daha futbolun kendi ihtiyaçlarına, doğasına ve gerçeklerine uzak bir anlayışla yönetildiğini göstermektedir." açıklamasında bulundu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 30.01.2020
Fenerbahçe'den ara transfer döneminin bitiş saatine tepki

Istanbul

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer dönemi bitiş saatiyle ilgili talimat hükmüne karşı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kuruluna başvurduklarını, ancak kurulun verdiği ret kararını kabul etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, transferlerin bazen son 1 saat, hatta son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebildiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkının da göz önünde bulundurulması halinde ara transfer döneminin daha erken saatlerde sona erdiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde TFF Yönetim Kurulu tarafından bildirilen ve transferlerin Kulüp Lisans Kuruluna transferin son günü saat 18.00'e kadar onay için sunulmasını öngören talimat hükmüne karşı tahkim yoluna başvurmuştur. Tüm futbol camiasının da malumu olduğu ve hatta her sezon televizyon yayınlarına da yansıdığı üzere, transferler bazen son 1 saat hatta son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bazen dünyanın başka bir ucundaki bir kulübün transferde yaptığı bir hamle, ülkemize kadar uzanan transferler zincirine yol açabilmektedir. Kaldı ki ülkeler arası saat farkı ile özellikle Avrupa ligleriyle aramızda 2 saat fark olduğunu da hesaba kattığınızda Türkiye'de transferin hemen hemen saat 16.00 itibarıyla sona ermesi sonucuyla karşılaşılmaktadır."

Açıklamada, "Transfer süreçlerinin dinamik doğası itibarıyla kaçınılmaz olan bu gerçekler görmezden gelinerek yapılan talimat değişikliği, bizlere bir kez daha futbolun kendi ihtiyaçlarına, doğasına ve gerçeklerine uzak bir anlayışla yönetildiğini göstermektedir. Kulüp Lisans Kurulunun, futbol dünyasının gerçeklerine uyum sağlamasını beklediğimizi ısrarla dile getirmemize rağmen, kulüplerin diğer tüm ülkelerin aksine, rutin iş mesaisi saatlerine uymak zorunda bırakıldığını ve bu durumu Tahkim Kurulunun olumsuz kararıyla bir kez daha kabul etmek zorunda kaldığımızı, başvurumuzun sadece bu hususa ilişkin olduğunun da altını çizerek belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

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