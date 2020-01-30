Barcelona Kral Kupası'nda son 8'de

Madrid
Tek maç üzerinden oynanan 5. turda Barcelona, sahasında Leganes ile karşılaştı.
Katalan ekibinin gollerini Antoine Griezmann (Dk. 4), Clement Lenglet (Dk. 28), Lionel Messi (Dk. 59 ve 89) ve Arthur Melo (Dk. 77) kaydetti.
Kral Kupası'nda son 8'e kalan diğer takımlar Real Madrid, Granada, Valencia, Villarreal, Real Sociedad ve Athletic Bilbao olmuştu.
Kupada çeyrek finale kalacak son takım, Mirandes ya da Sevilla olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.