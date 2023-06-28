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Trabzonspor’un prensip anlaşması sağladığı futbolcu Joaquin Fernandez Moreno İstanbul Havalimanı’na geldi
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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Hilmi Sever  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi." ifadeleri yer aldı.

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