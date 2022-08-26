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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen ‘’Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı’'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Steven Caulker ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 26.08.2022
Fenerbahçe'de Steven Caulker ile yollar ayrıldı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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