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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen ‘’Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı’'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.
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Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışına, Belçika ev sahipliği yapacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 26.08.2022
Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Ankara

F1 heyecanı, bir aylık aranın ardından devam edecek. Şampiyonanın 14. ayağı, Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek.

Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 28 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull takımı) 8, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 258 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 178

3. Sergio Perez (Meksika): 173

4. George Russell (Büyük Britanya): 158

5. Carlos Sainz (İspanya): 156

Takımlar

1. Red Bull: 431

2. Ferrari: 334

3. Mercedes: 304

4. Alpine: 99

5. McLaren: 95

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