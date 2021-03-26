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Spor, Futbol, Koronavirüs

Fenerbahçe'de Kovid-19 vakaları artıyor

oplam 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2 personelin daha sonucu pozitif çıktı.

Emrah Oktay   | 26.03.2021
Fenerbahçe'de Kovid-19 vakaları artıyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar nedeniyle bugün tüm oyuncularımıza ve teknik heyete yapılan PCR testleri neticesinde, teknik heyetten 1, idari personelden 1 olmak üzere toplam 2 profesyonelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır." denildi.


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