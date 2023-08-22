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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Valladolid'e transfer oldu

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanya'nın Valladolid Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Süha Gür  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Valladolid'e transfer oldu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol a takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

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