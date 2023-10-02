Dolar
27.45
Euro
28.82
Altın
1,830.26
ETH/USDT
1,666.70
BTC/USDT
27,831.00
BIST 100
8,486.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Crespo'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Emrah Oktay  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Fenerbahçe'de Crespo'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar futbol a takımımızın formasını giyecek. Miguel Crespo'ya hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz." denildi.

Crespo için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco'nun da yer aldığı kaydedildi.

İmzanın ardından açıklamada bulunan Miguel Crespo, "Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz
Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek
Akdeniz Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Yurdun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor
Dışişleri Bakanlığı: Başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ihlal eden saldırılar kabul edilemez

Benzer haberler

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm

Kayserispor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Fenerbahçe'de Crespo'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maç programı açıklandı
MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Belçika'da kariyerini sürdüren Doğucan Haspolat'ın hedefi A Milli Takım formasını giymek

Belçika'da kariyerini sürdüren Doğucan Haspolat'ın hedefi A Milli Takım formasını giymek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet