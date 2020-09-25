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Spor, Futbol

Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Süper Lig'de 27 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 20 derbide sadece 3 kez kazanabildi.

Emrah Oktay   | 25.09.2020
Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

İstanbul

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşılaşmanın 6'sında ise mağlup oldu.

Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın ligde yaptığı son 20 derbi ve sonuçları şöyle:

SezonOrganizasyonRakip Skor (GS-Rakip) Sonuç
2015-2016Süper LigFenerbahçe (D)1-1 B
Süper LigBeşiktaş (D)1-2M
Süper LigFenerbahçe0-0B
Süper LigBeşiktaş0-1M
2016-2017Süper LigBeşiktaş (D)2-2B
Süper LigFenerbahçe (D)0-2 M
Süper LigBeşiktaş0-1
M
Süper LigFenerbahçe0-1
M
2017-2018Süper LigFenerbahçe0-0
B
Süper Lig Beşiktaş (D)0-3M
Süper LigFenerbahçe (D)0-0
B
Süper Lig Beşiktaş2-0G
2018-2019Süper Lig Fenerbahçe2-2B
Süper LigBeşiktaş (D)0-1M
Süper LigFenerbahçe (D)1-1
B
Süper LigBeşiktaş2-0G
2019-2020Süper LigFenerbahçe0-0B
Süper LigBeşiktaş (D)0-1M
Süper LigFenerbahçe (D)3-1G
Süper LigBeşiktaş0-0 B


Türk Telekom Stadı'ndaki derbi karnesi

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 21 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bozamadı.

Sahasındaki 21 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

Sahasındaki son 10 derbide 2 galibiyet

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 derbide sadece 2 kez kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 10 maçlık süreçte iki takımla da beşer kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe ile yaptığı bu müsabakalarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı ise sahasındaki son 5 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi, bir de beraberlik aldı.

Galatasaray, bu derbilerde 6 gol atarken, 5 kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki Fenerbahçe derbileri

Galatasaray, iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2011'de açılan stattaki 11 Fenerbahçe derbisinde 4 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 kez beraberlik, 3 kez de yenilgi gördü. Galatasaray, sarı-lacivertli takıma bu mücadelelerde 11 gol atarken, rakibinin 10 golünü engelleyemedi.

Geçen sezon Fenerbahçe karşısında deplasmanda 3-1'lik galibiyet alarak Kadıköy'deki 20 yıllık kazanma hasretini sonlandıran Galatasaray, sahasında ise 5 maçtır rakibine üstünlük kuramıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 1 yenilgi gördü.

Öte yandan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk derbi karşılaşmasında 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'yi ağırlamıştı. Müsabakayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu stattaki ilk yenilgisini yaşamıştı.

Seyrantepe'deki derbi performansı

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 21 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Skor Sonuç
2010-2011Süper LigFenerbahçe1 - 2M
2011-2012Süper LigFenerbahçe 3 - 1G
Süper LigBeşiktaş 3 - 2G
Süper Lig S. FinalFenerbahçe 1 - 2M
Süper Lig S. FinalBeşiktaş 2 - 2B
2012-2013Süper LigFenerbahçe 2 - 1G
Süper Lig Beşiktaş 2 - 1G
2013-2014 Süper Lig Beşiktaş 1 - 0G
Süper Lig Fenerbahçe 1 - 0G
2014-2015Süper Lig Fenerbahçe 2 - 1G
Süper Lig Beşiktaş 2 - 0G
2015-2016Süper LigFenerbahçe 0 - 0B
Süper LigBeşiktaş 0 - 1
M
2016-2017Süper LigBeşiktaş0 - 1 M
Süper LigFenerbahçe0 - 1
M
2017-2018Süper LigFenerbahçe0 - 0B
Süper LigBeşiktaş 2 - 0G
2018-2019Süper LigFenerbahçe2 - 2B
Süper LigBeşiktaş2 - 0G
2019-2020Süper LigFenerbahçe0 - 0B
Süper LigBeşiktaş0 - 0B

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