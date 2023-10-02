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Spor, Futbol

Kayserispor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mondihome Kayserispor ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Ramazan Kaya  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Kayserispor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün - AA

Kayseri

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, RAMS Başakşehir'i konuk etti.

2. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

11. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza alanında topla buluşan Dennis'in vuruşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Figueiredo kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Figueiredo'nun çalım atarak geçmek istediği pozisyonda kaleci tarafından çelinen top daha sonra uzaklaştırıldı.

35. dakikada aldığı pasla caza sahasına giren Morte'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Öte yandan, maç öncesi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan için saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

47. dakikada Berkay Özcan'ın pası ile ceza alanında topla buluşan Figueiredo'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına gönderdiği topta Thiam'ın sert şutunu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Figueiredo'nun sert şutunda keleci Bilal Bayazıt topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

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