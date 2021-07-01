Euro
10.27
Dolar
8.66
BIST 100
1,372.78
Altın
1,776.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Emrah Oktay   | 01.07.2021
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Istanbul

Kulübün açıklamasına göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri zemininin bakımda olması nedeniyle ilk idmanını Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İdman, antrenörler Volkan Demirel, Zeki Göle ile Fatih Yıldız'ın yönetiminde yapıldı.

Milli takımlara giden futbolcular ile Diego Perotti de idmanda yer almadı. Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun takımla çalıştı.

Dayanıklılık, güç ve denge çalışmalarının ardından antrenmanda topla çalışmalar yapıldı. İdman koşu uygulamalarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'si aşılandı
İsrail'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ının Delta varyantı olduğu bildirildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 288 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, MSV Duisburg'tan Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip, sık dokuyor

Borsada, Beşiktaş'tan 5 yılın, Fenerbahçe'den ise 7 yılın en iyi ilk yarı performansı

Borsada, Beşiktaş'tan 5 yılın, Fenerbahçe'den ise 7 yılın en iyi ilk yarı performansı
Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu: Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz

Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu: Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz
Steven Caulker resmen Fenerbahçe'de

Steven Caulker resmen Fenerbahçe'de