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Spor, Futbol

Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

Abdullah Doğan   | 01.07.2021
Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti

Konya

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra ikinci başkan Serhat Güler ile asbaşkanlardan Süleyman Oğuz ile Sertaç Tuza katıldı.

Serdar Gürler, Konyaspor'da 10 numaralı formayı giyecek.

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