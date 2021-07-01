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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Melisa Sarıtaç altın madalya kazandı

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Melisa Sarıtaç, altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 01.07.2021
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Melisa Sarıtaç altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Melisa, finalde Polonyalı Daniela Tkachuk'u 11-0 sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

55 kiloda Melda Dernekçi, bronz madalya maçında Belarus'tan Viktorya Volk'u 12-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.

50 kiloda Zehra Demirhan, repesajda Moldovalı Maria Leorda'yı 10-0, Belarus'tan Natalia Varakına'yı da 5-0 yenerek bronz madalya aldı.

53 kiloda milli güreşçi Emine Çakmak, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.

72 kiloda Nazar Batır da bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle mücadele edecek.

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