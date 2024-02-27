Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na başkentte havlu attı

Ankara
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale yükseldi.
İlk Yarı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada Tadic'in soldan ortasında arka direkte bulunan Cengiz Ünder'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
6. dakikada Osayi-Samuel'in hatalı pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Saponara'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
9. dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Morutan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, Ali Kaan Güneren'in sırtına çarpan ve yükseklik kazanan top ağlara gitti: 1-0.
12. dakikada Saponara'yla verkaç yaparak ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu son anda çeldi. Altıpasta meşin yuvarlağı önünde bulan Sowe'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
33. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında kendi sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisinin önü gelen Chatzigiovanis'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
Mücadelenin ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
59. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun hatalı pasında topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Morutan'ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu son anda çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.
77. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Mert Müldür'ün çevirdiği topla buluşan Bonucci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında penaltı noktasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
87. dakikada MKE Ankaragücü farkı üçe çıkardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Macheda'nın, korner çizgisinden penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR'ın müdahalesinin ardından geçerli sayıldı: 3-0.
MKE Ankaragücü, mücadeleyi 3-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe, 17 maç sonra kaybetti
MKE Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe, 17 resmi maç sonra yenildi.
Son mağlubiyetini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 30 Kasım'daki Nordsjaelland karşısında 6-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 17 resmi maçını da kaybetmemişti.
Bu maçtan sonra Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da ise 1 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.
Fenerbahçe'nin bu serisine 3 ay sonra MKE Ankaragücü son verdi.
2024'ün ilk yenilgisi
Fenerbahçe, 2024 yılında ilk kez maç kaybetti.
İstanbul ekibi, yeni yılda çıktığı 12 resmi maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Sarı-lacivertlilere, bu yılın ilk yenilgisini renktaşı yaşatmış oldu.
Sarı-lacivertliler, ayrıca 12 resmi maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, son olarak Galatasaray'la 24 Aralık'ta oynadığı lig maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve rakip fileleri havalandıramamıştı.
Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfür
Fenerbahçe tribünündeki taraftarlar, eski futbolcuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.
Maçın son bölümünde Belözoğlu'na tepki gösteren Fenerbahçe tribünlerine MKE Ankaragücü tribünleri de büyük tepki verdi.
Emre Belözoğlu da kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak tepkisini gösterdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti.
İsmail Kartal'la kupada başarı sağlanamadı
Fenerbahçe, İsmail Kartal'la Türkiye Kupası'nda 3. kez elendi.
Fenerbahçe'nin başında 2014-2015 sezonunda yarı finalde Bursaspor'a, 2021-2022'de ise son 16 turunda Kayserispor'a elenen Kartal, bu sezon da kupaya MKE Ankaragücü karşısında çeyrek finalde veda etti.
MKE Ankaragücü yine yarı finalde
MKE Ankaragücü, geçen sezon olduğu gibi yine kupada yarı finale yükseldi.
Geçen sezon yarı finale çıkan ve bunu 23 yıl sonra başaran başkent ekibi, bu sezon da yarı finale kalmayı başardı.
Emre Belözoğlu finalin rövanşını çeyrek finalde aldı
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçen yıl Başakşehir'in başındayken finalde yenildiği Fenerbahçe'yi, bu sezon çeyrek finalde kupanın dışına itti.
Geçen yıl Belözoğlu'nun Başakşehir'ini İzmir'deki finalde 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, bu sefer eski futbolcusu ve teknik adamının takımına elenmekten kurtulamadı.
Ankaragücü kötü gidişatı kupada durdu
Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü, kupadaki galibiyetle büyük moral kazandı.
Ligde düşme hattının sadece 1 puan önünde bulunan sarı-lacivertliler, kupada Fenerbahçe'yi yenerek kötü gidişata da dur demiş oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.