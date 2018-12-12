Fenerbahçe Trnava deplasmanında

İSTANBUL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak.

İlk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantileyen sarı-lacivertliler, grup mücadelesini Slovakya'da tamamlayacak.

Grupta 4 puanla 3. sırada bulunan ve üst tura çıkma hedefi olmayan Spartak Trnava, bu sezon Avrupa'daki son maçını sahasında oynayacak.

Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman'ın, forma şansını az bulan isimleri maçta sahaya sürmesi bekleniyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazanmıştı.

Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa'da 228. randevu

Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

"Kupa 2"de 113 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 113 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.

Muhabir: Erkan Tiryaki