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Spor, Futbol

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 2. Lig kulüp başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Ercan Çakar   | 06.12.2022
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda yer alan kulüplerin başkanlarının katılımı ile ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda, TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Hasan Gökçe ile birlikte TFF Yönetim Kurulu üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, İdil Demirlidağ Suher, Talat Papatya, Volkan Can, Murat Şahin ve genel sekreter Kadir Kardaş yer aldı.

TFF ile kulüpler arasındaki toplantılarda; hakemlik ve temsilcilik sistemi, yayınlar, kulüpler birliğinin yapısı, ulusal lisans ve gündemdeki diğer konular üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu, kulüplerin talep ve önerileri ele alındı.

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