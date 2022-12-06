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Futbol, Dünyadan Spor

Dünya Kupası'nda sakatlanan Arsenallı futbolcu Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlanan Brezilyalı futbolcusu Gabriel Jesus'un sağ dizinden ameliyat edildiğini duyurdu.

Fatih Erel   | 06.12.2022
Dünya Kupası'nda sakatlanan Arsenallı futbolcu Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi

İstanbul

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Brezilya-Kamerun maçında sakatlanan Gabriel Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi. Gabby şimdi rehabilitasyon programına başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Brezilya'nın grup aşamasında Kamerun ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Jesus, 64. dakikada sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Brezilyalı futbolcu, grup aşamasında forma giydiği 3 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

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