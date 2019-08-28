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Spor, Futbol

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süha Gür   | 28.08.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.

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