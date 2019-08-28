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Spor, Futbol

Eski Galatasaraylı futbolcuya hapis cezası

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Galli eski futbolcu Dean Saunders, trafik kontrolünde alkolmetreye üflemeyi reddedince 10 hafta hapis cezası aldı.

Berad Büyük   | 28.08.2019
Eski Galatasaraylı futbolcuya hapis cezası

İstanbul

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Galli eski futbolcu Dean Saunders, trafik kontrolünde alkolmetreye üflemeyi reddedince 10 hafta hapis cezası aldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, 55 yaşındaki Dean Saunders, İngiltere'nin Chester kentinde alkollü araç kullanma şüphesiyle polisler tarafından durduruldu.

Polislerin, alkometreye üflemeyi reddeden Saunders'ı gözaltına aldığı belirtildi.

Çıkarıldığı mahkemede Saunders'a, 10 hafta hapis ve ehliyetine 30 ay el konulması cezası verildiği duyuruldu.

Kariyerinde Liverpool, Aston Villa, Galatasaray, Derby County, Benfica gibi takımlarda forma giyen Galli eski milli oyuncu, 2001'de emekli olmuştu.


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