Fenerbahçe Kameni ile yollarını ayırdı

İstanbul
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunda katılan 35 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sadece 9 maça çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 kez forma giyen Kameni, geçtiğimiz sezon ise hiçbir resmi maçta görev almamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.