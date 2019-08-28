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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kameni ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni ile yollarını ayırdı.

Süha Gür   | 28.08.2019
Fenerbahçe Kameni ile yollarını ayırdı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunda katılan 35 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sadece 9 maça çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 kez forma giyen Kameni, geçtiğimiz sezon ise hiçbir resmi maçta görev almamıştı.

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