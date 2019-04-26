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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Emrah Oktay   | 26.04.2019
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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