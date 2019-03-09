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Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bundan sonraki her maç final maçıdır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir'e karşı burada uzun süre üstün oynamak önemliydi, bunun hakkını alamadığımız için oldukça üzüntülüyüz. Bundan sonraki her maç final maçıdır." dedi.

Erkan Tiryaki   | 09.03.2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bundan sonraki her maç final maçıdır

Istanbul

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçta, ortaya koydukları performansın karşılığını alamadıklarını söyledi. 

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"İlk 25 dakika oyunun kontrolü bizdeydi. Daha sonra ilk yarının sonuna kadar oyunu rakibe verdik. Bunun dışında maçta tamamen oyun bizdeydi. Bunu skorla birleştiremedik. Hem skor almak hem iyi oynamak oldukça zorlandığımız bir iş. Ben büyük takım teknik direktörüyüm, bu takımda oynayan oyuncular sahada olduğu her dakikadan sorumludur. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız için oldukça üzgünüz. Soyunma odasında da maçı hak ettiğimizi konuştuk. Başakşehir'e karşı burada uzun süre üstün oynamak önemliydi, bunun hakkını alamadığımız için oldukça üzüntülüyüz. Bundan sonraki her maç final maçıdır."

"Final maçı" ifadesine açıklık getiren Yanal, "Bundan sonraki maçların geri dönüşü yok. Hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.

Bir soru üzerine, başarılı olup olmadığına basının karar vermesi gerektiğini ifade eden Yanal, "Bu bir ritim işi. Gerçekten ayarlarımız bozuk. Fenerbahçe'nin istediği ayarlara döndürülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Maçtaki oyuncu değişiklikleriyle ilgili Yanal, "Bizim işimiz süreç yönetimi. Herkesi içeride tutmak zorundasın. Oyuncu değişikliğini 30. dakikada yapma zorunluluğu hissettiğim oldu ama çok büyük zorunluluk olmadığı sürece bunu tercih etmem. Onların duygularını doğru yönetmeliyiz. Onlar bize bir dahaki haftada lazım. Biz bir maçı değil, uzun bir süreci yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yanal'ın toplantısını, Başakşehir tezahüratı kesti

Ersun Yanal'ın basın toplantısı sırasında Medipol Başakşehirli yöneticiler, kulüp çalışanları ve bazı futbolcular, toplantı odasının önünden tezahürat yaparak geçti.

Basın odasının yanındaki karma alandan geçerken yönetici, kulüp çalışanları ve futbolcular, yüksek sesle tezahürat yapınca Ersun Yanal'ın basın toplantısı kesildi.

Ersun Yanal da "Bitmesini bekleyelim, öyle devam edelim." dedi. Basın toplantısındaki Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi de tezahüratın kesilmesi için uyarıda bulundu.

Tezahüratı yapan yönetici, futbolcu ve kulüp görevlileri, basın odasının bulunduğu bölümden uzaklaştıktan sonra Ersun Yanal toplantıya devam etti.

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