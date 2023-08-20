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Spor, Futbol

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Süha Gür  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

İstanbul

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Fred ve Cengiz sahne alacak

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak.

Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır durumda bulunan 2 futbolcuyu da Samsunspor'a karşı oynatması bekleniyor.

2 eksik

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.

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