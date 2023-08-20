Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul'da karşılaşacak

Adana
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Eryaman Stadı'nda yapılan denetim sonucunda, saha zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığının belirlenmesi nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan maç saat 21.00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda da Hırvatistan ekibi Osijek'i eleyerek play-off turuna kalan Adana ekibi, ligde Kasımpaşa deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen rakibi karşısında galibiyet arayacak.
MKE Ankaragücü, Adana Demirspor'u yarın İstanbul'da konuk edecek
Karşılaşmada Murat Şener ve Gökhan Barcın yardımcı hakem olarak görev alacak.
Sezona deplasmanda aldığı 3-2'lik Kasımpaşa yenilgisiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, kadrosunu Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues ile güçlendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.