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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Karagümrük'ü ağırlayacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek.

Murat Kaya   | 08.10.2022
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Karagümrük'ü ağırlayacak

İstanbul

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

Tedavileri süren 3 oyuncu yarın oynayamayacak

Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

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