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Spor, Futbol

Fenerbahçe son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4-0 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

Erkan Tiryaki   | 18.12.2019
Fenerbahçe son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Ahmet Bolat / AA

İstanbul

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4-0 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

Karılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

54. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tolgay Arslan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Zanka, meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1.

83. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Verkaçlarla soldan girdiği ceza sahasında çizgiye kadar inen Deniz Türüç, pasını kale sahasının içindeki Tolgay Arslan'a çıkardı. Tolgay Arslan'ın vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.

Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

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