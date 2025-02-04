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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in lisansını çıkarttı

Fenerbahçe, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden transfer edip 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ognjen Mimovic'in lisansı işlemlerini tamamladı.

Bozhan Memiş  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in lisansını çıkarttı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yer alan bilgilere göre, Sırp futbolcunun lisansı bugün çıkarıldı.

Lisansı olmadığı için hafta sonunda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının kadrosunda yer almayan Mimovic'in yarın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçının kadrosunda olması bekleniyor.

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