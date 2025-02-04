Dolar
35.96
Euro
37.13
Altın
2,821.21
ETH/USDT
2,797.90
BTC/USDT
99,338.00
BIST 100
9,870.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Tottenham'da Radu Dragusin'den kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın defans oyuncusu Radu Dragusin'in sağ diz ön çapraz bağlarındaki sorun nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırabileceği bildirildi.

Fatih Erel  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Tottenham'da Radu Dragusin'den kötü haber

İstanbul

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Radu Dragusin'in sağ dizindeki ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olacağını doğrulayabiliriz." denildi.

23 yaşındaki Rumen stoper, geçen hafta Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanmıştı.

İngiliz basınına göre Dragusin'in en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AJet, Stockholm'e 2 Haziran'da direkt sefer başlatacak
Bakan Bayraktar, YEKA-GES 2024 yarışmalarıyla 3 milyar dolarlık gaz ithalatının önleneceğini söyledi
Ege Denizi'nde 26 Ocak'tan bu yana 754 deprem meydana geldi
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Filistin halkını kendi toprağından kovmaya yönelik tüm girişimlere karşıyız
Gazze'deki hükümet, hastanelerin ihtiyaç duyduğu dönemde BM kuruluşlarının yakıt depolamasını kınadı

Benzer haberler

Tottenham'da Radu Dragusin'den kötü haber

Tottenham'da Radu Dragusin'den kötü haber

Tottenham, Lens'tan Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu renklerine bağladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet