Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i 4 golle geçti

İstanbul
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı, 4-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.
6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest atışta Epureanu'nun arka direğe aşırdığı topa Skrtel ayak koydu. Direkten dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
25. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın yumrukladığı top, ceza sahası dışında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Thiam'dan dönen meşin yuvarlak bir kez daha İrfan Can'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta top üstten auta çıktı.
27. dakikada Caner Erkin'in sağdan içeriye çevirdiği topa altıpasın içinde Thiam ayak koydu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
40. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta İrfan Can Kahveci süratle getirdiği topla sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu penaltı noktası civarında Hasan Ali Kaldırım kontrol etti. Hasan Ali'nin şutunda Tisserand'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
45+2. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Caner Erkin'in soldan ortasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırmak istediği top altıpasın sağında Nazım Sangare'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden hafif sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Dönen topa penaltı noktası civarında Crivelli vurdu, kaleci Altay'dan seken meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.
60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Tisserand'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top Skrtel'den döndü. Dönen topa Tisserand'ın altıpasın sağında dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1
69. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir yarı sahasında taç çizgisine yakın bir noktada Rafael ile girdiği ikili mücadelede Thiam yerde kaldı. Maçın hakemi Bahattin Şimşek Rafael'e sarı kartını gösterdi. Rafael, bu kararın ardından topa sert bir şekilde vurunca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
73. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Thiam ile Skrtel'in girdiği ikili mücadelenin ardından müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'e itiraz eden İrfan Can, önce sarı kart gördü. Maçın hakemi Şimşek, itirazını sürdüren bu oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.
84. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in ara pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Luiz Gustavo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
89. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Thiam'ın pasında ceza yayının sağında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1
Fenerbahçe, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Notlar
Ülker Stadı'nda oynadığı İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçlarını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir'i yenerek kötü serisine son verdi.
Medipol Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü.
Ligde iki maç sonra kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.
Ligdeki galibiyet özlemi 5 maça çıkan son şampiyon Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir maçı 9 kişi tamamladı
Turuncu-lacivertli ekipte Brezilyalı oyuncu Rafael ve İrfan Can Kahveci, kırmızı kart gördü.
Mücadelenin 69. dakikasında hakem Bahattin Şimşek'in faul kararına itiraz eden ve topa vuran Rafael, sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Brezilyalı futbolcu, önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci de 73. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu dakikada Thiam ile Skrtel'in girdiği ikili mücadelenin ardından müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'e itiraz eden İrfan Can, önce sarı kart gördü. Maçın hakemi Şimşek, itirazını sürdüren bu oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Okan Buruk'a da kırmızı kart
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da kırmızı kart gördü.
Buruk, Rafael'in gördüğü kırmızı kartın ardından dördüncü hakeme itirazlarda bulundu.
İtirazlarını sürdüren Burak, 71. dakikada üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Nazım Sangare ve Tisserand, Fenerbahçe'deki ilk gollerini attı
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı oyunculardan Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini Medipol Başakşehir'e attı.
Karşılaşmada skoru 1-1'e getiren golü atan Nazım, bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maça çıkmıştı.
Takımının 2. golünü atan Tisserand, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 12. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.
Mahmut Tekdemir bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı
Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, bu sezon ligdeki ilk golünü Fenerbahçe karşılaşmasında attı.
Ligde bu sezon 10. maçına çıkan Mahmut, Fenerbahçe karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atmayı başardı.
Medipol Başakşehir'de kırmızı kart beklentisi
Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, mücadelenin 12. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı faul sonrasında kırmızı kart itirazlarında bulundu.
Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek, Luiz Gustavo'ya sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Bahattin Şimşek, kararını değiştirmedi.
Caner Erkin sarı kart ceza sınırında
Medipol Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Caner Erkin, bu sezon ligde 3. kez sarı kartla cezalandırıldı ve kart ceza sınırına geldi.Deneyimli futbolcu, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
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