Kasımpaşa sahasında kaybetti

İstanbul
Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.
6. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Aytaç Kara'nın orta sahadan geriye doğru hatalı pasında topu Tarkan Serbest'ten önce kontrol eden Dicko, kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kaldı. Ceza sahasında Ertuğrul'dan sıyrılmak isteyen Dicko yerde kalırken, maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
18. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direkteki Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.
25. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Soldan Güray Vural'ın pasında topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Maxim, önündeki rakibine rağmen şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
40. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe atışında top son olarak ceza sahası dışındaki Maxim'in önünde kaldı. Rumen oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maç öncesi iki takım oyuncuları, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.
İkinci yarı
57. dakikada Gaziantep FK farkı 3'e çıkardı. Mirallas'ın sağdan kullandığı kornerde Jefferson topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3
72. dakikada Yusuf Erdoğan, ceza sahası çizgisinin hemen dışından kullandığı serbest atışta topu sol köşeye gönderdi. Kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada Gaziantep FK, skoru 4-0'a getirdi. Djilobodji'nin pasında sağdan defansın arkasına sarkan Mirallas, topu ceza sahası içindeki Muhammet Demir'e gönderdi. Muhammet, arkasında bulunan rakibine rağmen dönerek sol ayağıyla şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Karşılaşma, konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.