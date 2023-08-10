Fenerbahçe, Maribor karşısında rövanşa avantajlı gidiyor

İstanbul
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertli ekip, Edin Dzeko, Miha Zajc ve İsmail Yüksek ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 58. dakika Rodrigo Becao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Maribor, 72. dakikada Mark Strajnar'ın attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1.
90+3. dakikada Dusan Tadic sahneye çıktı ve kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Organizasyonda play-off turuna yükselecek takımın belli olacağı rövanş mücadelesi, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'nın Maribor kentinde oynanacak.
Becao, ilk maçında golle tanıştı
Fenerbahçe'de yeni transfer Rodrigo Becao, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.
Brezilyalı stoper, 58. dakikada Sebastian Szymanski'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde yaptığı şık kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
Müsabakada Fenerbahçe'nin 3. ve son golünü atan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayla ikinci kez ağları havalandırdı.
Szymanski oyuna girdi, kilidi açtı
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, ikinci yarıda oyuna girdiği maçta asistleriyle galibiyette önemli rol oynadı.
Karşılaşmanın 46. dakikasında Joshua King'in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, Becao ve İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği gollerin pasını verdi.
Szymanski, sarı-lacivertli takımın 2. eleme turunda Zimbru'yu 5-0 yendiği ilk müsabakada da bir asist yapmıştı.
İrfan Can Kahveci, 12. golünü attı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımda 12. golünü kaydetti.
2020-2021 sezonunun ikinci yarısından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu, ligde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir kez fileleri havalandırdı.
Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ülker Stadyumu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zorlu bir 90 dakika olduğunu belirtti.
Rakibin daha önceki karşılaşmalarını izlediklerini ve çok koşan bir rakibe karşı oynadıklarını dile getiren Kartal, mücadelenin ilk 15-20 dakikalık bölümünde istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarının altını çizdi.
Takım olarak mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:
"Bugün oyun içinde yaptığımız bir hamleyle kontrolü ele geçirdik. İlk yarıda golü bulabilirdik ama ikinci yarıda oyunu çözmemizle birlikte oyun kurduk. İkinci yarıda Szymanski'yi oyuna aldık, Tadic'i kenara çektik. Daha etkili olduk ve goller geldi. Daha farklı kazanabilirdik. Rakibimiz çok organize bir takım. Karşılamaları ve pozisyon anlamında bizi iyi beklediler. Bu blokları açmakta zorlandık ama oyun içindeki hamlelerde kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum."
Maç içinde zaman zaman tribünlerden tepkilerin geldiğini de hatırlatan Kartal, "Bugün tribünlerden bazı oyuncularımıza negatif tezahüratlar oldu. Bizim bu sezon bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Taraftarlara sesleniyorum, her oyuncu kıymetlidir, bütün oyuncuları kucaklayın, onlar sizi mahcup etmeyecek. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak her şey hallolur. Biz bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Slovenya temsilcisi Maribor'un teknik direktör Damir Krznar ise alınan sonucun ardından Fenerbahçe'nin turu geçmeye yakın olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin mükemmel bir ekip olduğunu, buna karşın kendilerinin de iyi performans sergilediklerini söyleyen Krznar, "Bugün son saniyeye kadar hayattaydık diyebilirim. Eğer üzgünsek, son saniyedeki penaltıdan dolayı üzgünüz. İkinci maça 2-1'le gitseydik daha iyi olabilirdi bizim adımıza. Ama şunu söyleyebilirim ki, Slovenya'daki maçta Fenerbahçe'yi elimizden geldiği kadar zorlayacağız." ifadelerini kullandı.
Turu geçmenin kendileri adına çok zor olacağını aktaran Krznar, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe tura yüzde 75 daha yakın. Ama futbol hayallerin oyunu. Hiçbir zaman tahmin edemeyiz. Şansımız hep var ama bu şansı oluşturmamız gerekiyor. Bugün Fenerbahçe'de bizi zorlayan birçok isim sayabilirim. Tadic, Dzeko, bekler, orta sahalar çok iyiydi. İlk 30-35 dakika iyiydik, ataklar da bulduk ama yaptığımız 2-3 hatanın ardından atak yapmayı bıraktık. Fenerbahçe de bunu değerlendirdi. Oyuncuların dışında Fenerbahçe'nin antrenörü de çok iyiydi."
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