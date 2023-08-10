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Beşiktaş, Neftçi deplasmanında 3 golle kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımını 3-1 yendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Beşiktaş, Neftçi deplasmanında 3 golle kazandı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

İstanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

İlk Yarı

14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayı üzerindeki pasında şık bir dönüşle topu önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

23. dakikada siyah-beyazlılar skoru 2-0 yaptı. Salih Uçan'ın ceza sahası içindeki pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gedson Fernandes'in yerden sert ortasında, Muleka altıpas içinde topu filelerle buluşturdu: 0-2.

30. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşunda, kalecinin teması sonrası top kornere çıktı.

40. dakikada Saief'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

İkinci Yarı

52. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Matias'ın kafayla kaleye gönderdiği topu uzak direkte Rosier kafayla uzaklaştırdı.

60. dakikada gelişen Beşiktaş atağında kaleci ceza sahası dışında topa müdahale etse de meşin yuvarlak Muleka'nın önünde kaldı. Beşiktaşlı oyuncunun boş kaleye aşırtma gönderdiği şutunda top üstten dışarı gitti.

62. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Neftçi savunmadan paslaşarak çıkmaya çalışırken Koffi'nin ceza sahası içindeki hatalı pasında topu önünde bulan Salih Uçan, altıpas üstünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

79. dakikada Neftçi'nin golü geldi. Amartey'le ceza sahası içinde sağ aut çizgisinde girdiği mücadeleyi kazanan Ozobic topu direkt içeri çevirdi. Lebon gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

87. dakikada ceza yayı önünden kullanılan serbest vuruşta Makhmudov'un barajı geçen şutunda, top direkten oyun alanına geri döndü.

88. dakikada Shinyashiki soldan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Lebon'un şutunu Onur Bulut çizgiden çıkardı.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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