Fenerbahçe ligde 2 maç sonra güldü

İstanbul
Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi ekip baskı kursa da ilk ciddi atak konuk ekipten geldi. 7. dakikada Riberio'nun defansın arkasına attığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lobjanidze'nin kalecinin sağından attığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada Fenerbahçe maçtaki ilk golü kaydetti. Rossi'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasta topla buluşan King, iyi yükselerek meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0
22. dakikada orta sahada hatalı pas sonucu topu kapan Batshuayi'nin defans arkasına pasında Rossi meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunu ceza sahasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kornere çıktı.
26. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kenardan topu süren Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine kadar gelerek Rossi'ye verdiği topu bu oyuncu bekletmeden Batshuayi'ye bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0
29. dakikada Gustavo Henrique'nin orta sahadan kazanıp çapraza gönderdiği top, defans oyuncusundan sekerek sol kenarda bekleyen İrfan Can Kahveci'ye geçti. Bu oyuncunun şutunda, kalecinin müdahalesi sonrası kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden savunma uzaklaştırdı.
32. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Zajc'ın sert vuruşunda, iyi pozisyon alan kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı zorlukla uzaklaştırdı.
35. dakikada yine Ferdi Kadıoğlu, sol kenardan driplingle getirdiği topu ceza sahası sol çaprazında bekleyen Rossi'yle buluşturdu. Bu oyuncunun rahat pozisyonda sağ ayağına alarak plase şutunda top, yandan auta çıktı.
38. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun kısa kalan kafayla geri pasında topu alan ve kaleciyle karşı karşıya kalan El Kaabi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarı
49. dakikada kaleci Altay Bayındır'ın uzun degajında savunma oyuncusundan seken topu alan Batshuayi, ceza sahası sol çaprazından sert vurdu, kale çizgisi üstünde bekleyen savunma oyuncusunun yüzüne çarpan top kornere gitti.
Aynı dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda, pası alan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine havadan gönderdiği topa Arao kafayla vurdu. Kaleciden sekerek oyun alanına dönen meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.
85. dakikada soldan kullanılan kornerde topa iyi havalanan Gustavo Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
86. dakikada sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı kaldığı pozisyonda vuruşunda, kalecinin çeldiği top oyun alanına döndü.
Aynı dakikada Fenerbahçe'nin farkı üçe çıkaran golü geldi. Aabid'in kalecisine göndermek istediği topu alan Serdar Dursun'un sol çaprazdan kaleciyi de çalımlayarak kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-0
90+5. dakikada sarı-lacivertliler skoru 4-0'a getiren golü attı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ köşeden kullandığı kornerde iyi yükselen Arao'nun kafayla yere indirdiği topa Gustavo Henrique'nin vuruşunda filelere gitti: 4-0
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe ligde 2 maç sonra güldü
Atakaş Hatayspor'u 4-0 ile geçen Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Dünya Kupası öncesinde ligde son oynadığı müsabakada Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 15. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olmuştu.
Ligde son 2 maçta 6 puan yitirerek liderliği kaybeden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenerek kötü gidişi sonlandırdı.
Bu galibiyetle puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.
Bir gol VAR'dan döndü
Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında bir golü VAR'dan döndü.
Maçın 68. dakikasında soldan Joshua King'in yerden ortasında altıpas önünde Burak Öksüz'ün ters vuruşunda top ağlara gitti.
Müsabakanın hakemi golden sonra orta noktayı gösterirken, pozisyon VAR'da incelendi. Müsabakanın hakemi golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
Batshuayi, gollerini sürdürdü
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.
Sarı-lacivertlileri Hatayspor karşısında 26. dakikada 2-0 öne geçiren gole imza atan Batshuayi, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Fenerbahçe formasıyla kupada 2 golü bulunan tecrübeli santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 gol atmıştı.
Batshuayi, böylece Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 11 gole ulaşmayı başardı.
King, yaklaşık 4 ay sonra
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joshua King, ligde yaklaşık 4 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de lige etkili bir başlangıç yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 lig maçında 2 gol kaydetmişti.
Daha sonra uzun süreli bir sakatlık yaşayan King, Trabzonspor müsabakasıyla dönüş yapmıştı.
Söz konusu karşılaşmada gol atamayan King, Hatayspor karşısında ise 116 gün sonra gol buldu.
King, ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.
Serdar Dursun siftah yaptı
Fenerbahçe'nin milli santrforu Serdar Dursun, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.
Ligde geride kalan bölümde 1'i ilk 11'de olmak üzere 7. maçına çıkan golcü oyuncu, Hatayspor karşısında 86. dakikada fileleri havalandırdı.
Bu sezon Avrupa'da eleme turlarında 2 gol bulan ve daha sonra gruplar için adı listeye bildirilmeyen Serdar, ligde de takım arkadaşlarının ardında kalmış ve fazla şans bulamamıştı.
Kadıköy'de "Jesus" sesleri
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu.
Maç boyunca ara ara Portekizli teknik adam lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, galibiyetin sevincini teknik adamlarıyla kutladı.
Volkan Demirel'e destek
Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i unutmadı.
Maç başlarken genç teknik adam lehine tezahüratta bulunan taraftarlara, Volkan Demirel alkışlarla karşılık verdi.
Volkan Demirel, uzun süre sarı-lacivertli takımda oynamış ve kaptanlık yapmıştı.
Jesus'a anlamlı plaket
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a ve kaptan Altay Bayındır'a karşılaşma öncesinden plaket verildi.
Sarı-lacivertli teknik adam ve futbolcular geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyetin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Anadolu'daki 100 kız çocuğunun eğitimini üstlenmişti.
Kız çocukları da Hatayspor karşılaşması öncesinde Portekizli çalıştırıcı ve takım kaptanı Altay Bayındır'a plaket takdim etti.
Fenerbahçe cephesi
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, ligde son 2 maçı kaybettikleri için karşılaşmanın daha da önemli bir hale geldiğini belirtti.
Ligde son 3 maçta kırmızı kart gördüklerini ve bu kartların kendilerini çok zorladığını hatırlatan Jesus, "Takımım maç boyunca özgüvenli oynadı. Bu maç, en fazla kaleyi bulan şutumuzun olduğu maç. Kaleyi bulan şutumuz 15, ligde de 40 gol attık. Bence güzel bir rakam. Futbolcularımızı ve taraftarları tebrik ediyorum. Yeni yılda taraftarlarımıza sağlık başarı ve bolca Fenerbahçe galibiyeti diliyorum." ifadelerini kullandı.
Jesus, savunma arkasına atılan toplara ilişkin bir soru üzerine ise "Bunun çözümü yok. Bizim oynadığımız futbolun riski bu. Bunu bilerek, göz önüne alarak sahaya çıkıyoruz. Rakiplerimizin bunu değerlendirecek kapasitesi varsa tabii bundan faydalanıyorlar. Arkaya atılan toplarda risk olduğunu biliyoruz. Zaten bunu sergilediğimiz için 40 gol attık." değerlendirmesinde bulundu.
Atakaş Hatayspor cephesi
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe karşısında deplasmanda 2-0 geriye düşmenin zorluğuna değindi.
Maçın ilk 20 dakikasının planladıkları gibi gittiğini vurgulayan Demirel, "Fenerbahçe'nin önde bastığını biliyorduk. Arka tarafta pozisyonlar yakalayabileceğimizi düşündük. Ofsayttan sayılmayan bir gol bulduk, arkasından Saba'nın (Lobjanidze) girmiş olduğu pozisyonlar var. Daha sonra duran toptan Fenerbahçe golü buldu ve daha sonra 2. golü attı. Burada 2-0 geriye düşmek zor durum. İlk yarının bitimine yakın pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." dedi.
Devre arasında biri sarı kart nedeniyle 3 değişiklik yaptıklarını aktaran Demirel, "Hatay'ı çok değerli buluyorum. Hem kültürel hem insani değerler olarak hem de çok keyif aldığım bir yer. Amacım Hatayspor'u daha yukarılara taşımak. Hataylı gençlere futbolu sevdirmek ve altyapı organizasyonuyla Türk futboluna futbolcu yetiştirmek. Organizasyonumuzu bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar Hatay için her şeyi yapmaya çalışacağım. Hatay benim için doğru yer." diye konuştu.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisini ziyaret etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Demirel, "Aykut hocayı kulübümüz davet etti, ben de kendisini aradım rica ettim. O da kırmadı ziyaret etti bizi. Aykut hoca değerli benim için. Spor camiasında sevdiğim, saydığım insanlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.
İyi yolda olduklarını kaydeden Demirel, genç oyuncuları Bertuğ Özgür Yıldırım için ise "Transfer dönemine kadar elimizdeki kadroyla, sonra da takviyelerle daha iyi takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Bertuğ, Türkiye'de gelecekte isminden söz ettirecek bir futbolcu. Pozisyon bilgisi iyi, vuruşları iyi. Futbolcuda olabilecek her özelliğe sahip ama zamanı var. Geldiğimizden beri aşama kat etti. Biz Bertuğ'u nasıl geliştiririz onun planındayız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.