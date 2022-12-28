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Spor, Futbol

Galatasaray, Sivas deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 28.12.2022
Galatasaray, Sivas deplasmanında

İstanbul

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.

Son 4 maçını kazandı

Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 4 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 4 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

Takımda 4 eksik

Galatasaray'da cezalı ve sakat olan 4 futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Lucas Torreira ile tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

Galatasaray ile Sivasspor 33. randevuda

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.

Sivas'taki maçlar

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor.

Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.

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