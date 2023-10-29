Fenerbahçe kayıp yaşamadan zirvedeki yerini korudu
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, kendisine ait 9 maçlık "lige galibiyetle başlama" rekorunu 10 maça taşıyarak liderliğe yükseldi.
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yendi.
17. dakikada maçtaki ilk tehlike Pendikspor kalesinde yaşandı. Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
22. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, 2 rakibinden sıyrılıp pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Erdem Canpolat uzanarak gole engel oldu.
30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi sağdan son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Bu noktada meşin yuvarlağın çarptığı kaleci Erdem Canpolat, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Zajc'la paslaşan Szymanski, ardından ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda Vukovic'e de çarpan top filelerle buluştu: 0-2.
46. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun yerden sol ayağıyla şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
58. dakikada soldan Sequeira'nın derinlemesine savunma arkası pasına hareketlenen Diaby'nin kaleciyle karşı karşıya şutunda top direğin yanında auta gitti.
65. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Zajc'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahasına giren Szymanski, altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı soldan bindiren Dzeko'nun önüne bıraktı. Bosna Hersekli golcü topu boş kaleye filelere gönderdi: 3-0.
77. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Soldan Zajc'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Dzeko'nun şutunda top filelere gitti: 4-0.
79. dakikada Kent'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Tadic'in aşırtma vuruşunda savunmada Berkay topu çizgiden çıkardı.
87. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ferdi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun sol ayağıyla yakın direğe şutunda top ağlarla buluştu: 5-0.
90+4. dakikada Tadic'in altı pasın solunda topukla çevirdiği topa İsmail'in yine toplukla şık dokunuşunda Lusamba meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligdeki 10'uncu maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, kendisine ait olan rekoru geliştirerek liderlik koltuğunu Galatasaray'dan devraldı.
Fenerbahçe'de sakatlık şoku
Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı mücadelede 3 isim sakatlanarak oyundan çıktı.
Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı orta sahası Fred, karşılaşmanın 9. dakikasında yerini Zajc'a bıraktı. Pendikspor yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sonrasında sol üst adalesinden sakatlanan Fred, oyuna devam edemedi.
Savunmanın göbeğinde oynayan Becao-Samet Akaydın ikilisi de maçta sakatlık yaşayan diğer isimler oldu. Maçın başında ayağının zemine takılmasından dolayı sol arka adalesinden sakatlanan Becao, mücadelenin ikinci yarısında yerini Oosterwolde'ye bıraktı.
Bir diğer toper Samet Akaydın da 83. dakikada adale sakatlığı yaşayarak yerini Miguel Crespo'ya bıraktı. Crespo, yaşanan oyuncu değişikliğinin ardından Pendikspor karşısında stoper bölgesinde görev yaptı.
Osayi-Samuel bu kez rakibe attırdı
Pendikspor karşısında 30. dakikada öne geçen Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in kale sahasına gönderdiği pas, kaleci Erdem Canpolat'ın topu kendi ağlarına göndermesini sağladı.
Bu sezon ilk golünü MKE Ankaragücü deplasmanında kaydeden ve takımına 3 puanı getiren Nijeryalı oyuncu, Atakaş Hatayspor karşısında da gol katkısında bulunmuştu.
İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de en çok gol attığı 2014-2015 sezonunu yakaladı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Pendikspor karşısında da gollerine devam etti.
Bu sezon Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında gol sevinci yaşayan Kahveci, Siltaş Yapı Pendikspor ağlarını da havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakip fileleri 4 kez havalandıran ve 2 de asist yapan İrfan Can Kahveci, bu sezon toplamda 9 gol ve 5 asistlik performansıyla 14 gole katkıda bulundu.
Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla 5 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, bu performansını Fenerbahçe formasıyla 10. haftada yakaladı.
Dzeko krallık yarışında Icardi'yi yakaladı
Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligdeki gollerine Pendikspor karşısında da devam etti.
Geride kalan 10 lig maçının tamamına ilk 11'de başlayan Dzeko, 65, 77 ve 87. dakikalarda Pendikspor filelerini havalandırarak hat-trick yaptı.
Ligdeki gol sayısını 10'a yükselten golcü futbolcu, krallık yarışında da Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi yakaladı.
Sezona Gaziantep FK filelerini iki kez havalandırarak başlayan yıldız futbolcu, Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor karşısında gol sevinci yaşadı. Dzeko, Pendikspor karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki son 4 maçta da skor üretmiş oldu.
Edin Dzeko son olarak 2021-2022 sezonunda Inter formasıyla Serie A'da üst üste 4 maçta gol attığı periyodun ardından aynı performansı şimdi de Fenerbahçe formasıyla gösterdi.
Yıldız oyuncu, 2011-2012 sezonunda 28 Ağustos 2011 tarihinde Manchester City forması giydiği dönemde, Tottenham'a karşı bir maçta 4 gol atarken, bu maçın ardından ilk kez bir maçta hat-trick yapmış oldu.
12 sene sonra ilk kez bir maçta 3 gol atan Dzeko, karşılaşmanın ardından maç topunu da aldı.
İsmail Kartal'a sevgi gösterisi
Pendikspor-Fenerbahçe maçını stadın yanındaki evlerin balkonunda ve pencerelerinde izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının 4. golünün ardından teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar ortaya konan futbol ve gelen gollerin ardından 79. dakikada "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratı yaptı. Deneyimli teknik adam da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.