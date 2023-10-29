Antalyaspor evinde Başakşehir'i tek golle geçti

Antalya
8. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Antalyasporlu futbolcuların pas hatasının ardından önünde bulduğu topla ilerleyerek ceza sahasına giren Duarte'nin yerden sert vuruşunda kaleci Leite, topu kornere çeldi.
16. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin köşe vuruşundan ortasına hareketlenen Saric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0
27. dakikada Safuri'nin ortasına yükselen Buska'nın penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
40. dakikada Dennis'in sol kanattan ortasına hareketlenen Pelkas'ın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Leite, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
59. dakikada Jehezkel'in pasıyla ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Safuri'nin bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.