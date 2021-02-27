Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi

Trabzon
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, otobüsle havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.
Kafilenin havaalanına gelişi ve otele geçişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
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