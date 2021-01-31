Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin transferini tamamladı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci." ifadeleri kullanıldı.
Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci 💛💙 pic.twitter.com/fzrYObrHZ9— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2021
Paylaşımdaki videoda ise Türk kahvesi görüntüleri yer aldı.
Medipol Başakşehir kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da milli futbolcunun görüntülerine yer verildi. İrfan Can Kahveci'nin etiketlendiği paylaşımda, "Teşekkürler." ifadesi yer aldı.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferinin maliyetini açıkladı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan İrfan Can Kahveci için kulübüyle varılan anlaşmanın ayrıntıları paylaşılarak, "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon avro+KDV ödenecektir." denildi.
Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir'e ödenecektir. Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20+KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Mesut Özil'den Kahveci'ye "hoş geldin" mesajı
Mesut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" ifadesine yer verdi.
İrfan Can Kahveci de Mesut Özil'in paylaşımına cevap vererek, "Teşekkürler Mesut Özil. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı." ifadelerini kullandı.
Teşekkürler @MesutOzil1088 💛💙 Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı 💪🏽 https://t.co/cbuqZldeTI— İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) January 31, 2021
İrfan Can Kahveci mutluluğunu dile getirdi
İrfan Can Kahveci, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve idari koordinatör Selçuk Şahin ile bir araya geldi.
Başarılı futbolcu, sarı-lacivertli formayı giyerek yaptığı ilk açıklamada, şöyle konuştu:
"Çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum. İnşallah bu formanın hakkını vereceğim sahada. Göksel Gümüşdağ başkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşadım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, çok emek verdim. Onlar da bana çok emek verdi. Karşılığını aldığımı düşünüyorum. Sonrasında Ali Koç başkanımız buraya kadar geldi, ona da çok teşekkür ederim. Emre ağabeye çok teşekkür ederim. Çok mutluyum."
Fenerbahçeli taraftarlara da seslenen İrfan Can, "Bundan sonra sahada yüzde yüzünü veren bir İrfan Can Kahveci izleteceğim inşallah. Onlar da beni sabırsızlıkla beklesin. Çünkü ben sahada olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.