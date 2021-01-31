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Spor, Futbol

Kayserispor, Hollandalı golcü Kevin Luckassen'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Viitorul Constanta'da forma giyen Kevin Luckassen'i kadrosuna kattı.

Murat Asil   | 31.01.2021
Kayserispor, Hollandalı golcü Kevin Luckassen'i transfer etti

Kayseri

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Hollandalı santrfor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmanın hem Kevin Luckassen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Luckassen, bu sezon takımıyla çıktığı 18 maçta 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün transfer görüşmelerine devam ettiği Arjantinli stoper Nehuen Mario Paz da kente geldi. 27 yaşındaki oyuncunun kendisini Kayserisporlu yapacak imzayı atması bekleniyor.

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