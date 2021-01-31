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Premier Lig'de Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 3-1 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 31.01.2021
Premier Lig'de Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı

Ankara

Zirve yarışındaki takımlar arasındaki mücadelede West Ham United, Liverpool'u ağırladı.

Son şampiyon Liverpool, Muhammed Salah'ın 57 ve 68, Georginio Wijnaldum'un da 84. dakikada attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Golünü, 87. dakikada Craig Dawson'ın kaydettiği West Ham United'ın 4 maçlık galibiyet serisi noktalandı.

Liverpool puanını 40'a yükseltirken, West Ham United 35 puanda kaldı.

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