Premier Lig'de Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 3-1 yendi.
Ankara
Zirve yarışındaki takımlar arasındaki mücadelede West Ham United, Liverpool'u ağırladı.
Son şampiyon Liverpool, Muhammed Salah'ın 57 ve 68, Georginio Wijnaldum'un da 84. dakikada attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Golünü, 87. dakikada Craig Dawson'ın kaydettiği West Ham United'ın 4 maçlık galibiyet serisi noktalandı.
Liverpool puanını 40'a yükseltirken, West Ham United 35 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.